SIGUIRI : plusieurs groupements maraîchers et de production équipés grâce à un projet

Six groupements maraîchers et sept groupements de production basés dans la commune urbaine de Siguiri et dans la commune rurale de Kiniebakoura qui viennent de bénéficier d’un accompagnement, financé par le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) et exécuté par l’équipe du projet AGRIFARM afin d’atténuer les conséquences désastreuses de la Covid-19 qui continue de frapper de plein fouet certaines activités socioéconomiques. La cérémonie de remise officielle a eu lieu ce vendredi 28 janvier 2022 au centre ville de Siguiri.

C’est pour réduire l’impact de la Covid-19 sur les paysans que les partenaires techniques et financiers multiplient des actions sur le terrain, notamment dans la préfecture de Siguiri. C’est dans cette optique que le FIDA vient de mettre à la disposition de plusieurs groupements des matériels et équipements composés des decortiqueses, des batteuses, des semences, des tricycles, des herbicides, et d’autres intrants.

Laye Diata Konaté, coordinateur national adjoint du projet AGRIFARM revient sur l’objectif de ce projet. « Cet appui vise à minimiser les conséquences de la Covid-19 sur nos concitoyens, surtout les femmes. Nous pensons qu’il sera un déclic pour relancer leurs activités », a-t-il expliqué.

Fanta Traoré, maraîchère d’un groupement qui a bénéficié d’un tricycle, explique les difficultés auxquelles elle et ses collègues étaient confrontées pour le transport de leurs produits. « Avant, nous faisions face à beaucoup de problèmes. Il fallait faire des cotisations entre nous et louer des motos pour transporter nos engrais, produits et autres. Avec ce tricycle, nous aurons moins de problèmes », se félicite-t-elle.

De son côté, Fanta Sangaré, transformatrice au groupement Aminata production n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction. « Je suis très heureuse et aujourd’hui est un grand jour pour nous. On transforme beaucoup de choses, mais on a subi un lourd tribut pendant cette Covid-19 car rien ne marchait. Le business était devenu difficile mais avec ce don, on promet qu’on va se relever rapidement », espère la dame.

Au nom des autorités locales, le directeur préfectoral par intérim de l’Agriculture et de l’Élevage de Siguiri a promis de veiller à la bonne utilisation de ces kits et équipements. Sidiki Koulibaly a par la même occasion invité les autres à multiplier de tels gestes pour le bien des communautés.

A souligner que plusieurs kits sanitaires sont contenus dans ce lot de don. Ils seront installés dans les marchés du centre-ville de Siguiri et dans la commune rurale de Kiniebakoura afin de contribuer à lutter efficacement contre la Covid-19. Un don similaire a eu lieu ce samedi 29 janvier dans la préfecture de Mandiana.

Michel Yaradouno, de retour de Siguiri pour Ledjely.com