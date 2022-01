CELLOU DALEIN DIALLO : « Aucun groupe particulier ne doit être supérieur à un autre »

A l’occasion de la réouverture du siège de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), après plus d’un an de fermeture qui avait été décidée par l’ancien président Alpha Condé, ce samedi 29 janvier 2022, Cellou Dalein Diallo, a rappelé la nécessité pour les Guinéens de se pardonner et de se réconcilier nationale pour que le pays puisse avoir un avenir meilleur.

Après avoir fait observer à ses militants une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des violences politiques en Guinée, le président de l’UFDG a appelé ses partisans à avoir la conviction qu’il va « accéder au pouvoir pour unir et servir » les Guinéens. L’ancien Premier ministre regrette que certaines personnes aient tendance à dire que sa lutte politique sous le régime d’Alpha Condé était menée simplement pour qu’il accède au pouvoir.

A l’en croire, les manifestations politiques organisées par son camp ne visaient qu’à exiger le respect de la loi. « On s’est jamais mobilisés pour dire : “Allons-nous installer à Sekhoutoureyah” », a assuré l’ancien adversaire principal d’Alpha Condé.

Poursuivant son intervention, Cellou Dalein Diallo a déclaré être plus jamais soucieux pour l’avenir de la Guinée. Pour que les différents défis auxquels le pays fait face puissent être relevés, l’ancien Premier ministre invite ses concitoyens à se retrouver « dans les mosquées, dans les églises pour accepter de se pardonner afin qu’il n’y ait plus de haine et de violences (…) pour que les citoyens puissent avoir la même chance d’accéder à la fonction publique, à l’armée… » Et de conclure : « Aucun groupe particulier ne doit être supérieur à un autre ».

Aliou Nasterlin