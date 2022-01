ENTA MARCHE : le déguerpissement après la mort

Le médecin après la mort. Au lendemain de l’accident qui, le week-end dernier, avait emporté quatre personnes et fait de nombreux blessés au marché d’Enta, dans la commune de Matoto, la gouverneure de la ville de Conakry décide de la relance de la campagne de déguerpissement dans la capitale guinéenne.

Manifestement ramené à la réalité par l’accident tragique, le gouvernorat de Conakry se remet donc en selle contre à l’occupation anarchique des artères par certains marchands, en dépit de l’installation des murets, censés servir de barrières infranchissables. Ainsi, ce lundi 31 janvier, dans les abords du marché où a lieu l’accident mortel, les engins démolisseurs ont tout rasé sur leur passage, sous l’œil vigilant des policiers déployés pour éviter toute riposte.

Pris au dépourvu et en proie à une certaine désorientation, on a aperçu des riverains qui se précipitaient de ramasser leurs affaires. Ces riverains étant considérés comme des réfractaires. Dans la mesure où les autorités communales s’évertuent à jurer qu’elles ont prévenu tout le monde avant de débarquer. Mais indépendamment de cette alerte ou non, l’opération est présentée comme une relevant de l’intérêt public. Il s’agit en effet, dit-on, de protection des citoyens des cas d’accidents souvent mortels, comme celui survenu le week-end dernier. « Tout le monde a été informé à travers un courrier adressé aux administrateurs du marché », explique N’Faly Camara, conseiller communal et coordinateur du comité technique de gestion des déchets à la commune de Matoto.

Mais les marchandes ambulantes, particulièrement pointées du doigt, pour leur refus obstiné de s’installer à l’intérieur du marché, s’en prennent à leur tour à l’administrateur du marché. Celui, à les en croire, aurait perçu de l’argent avec la promesse qu’il les installerait en bordure de route. C’est en tout cas ce que confie Nénè Diakité, qui vend des habits. « Nous n’avons pas de place dans les marchés, alors qu’on a des familles à nourrir. On est obligé de s’exposer au risque afin de subvenir à nos besoins ». Des accusations que le mis en cause s’empresse de rejeter : « Je n’ai jamais pris de l’argent dans les mains d’une femme pour l’installer non seulement au marché, mais fortiori au bord de la route ».

De son côté, le gouvernorat de la ville de Conakry, pour éviter que les personnes déguerpies ne reviennent à leurs places d’avant, annonce la mise en place prochaine d’une commission de veille. L’autre action envisagée par les autorités, c’est l’aménagement des espaces libérés.

Balla Yombouno