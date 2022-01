MALI : l’ambassadeur de France convoqué par les autorités

Décidément, les relations entre le Mali et la France, l’ancienne puissance coloniale, ne sont pas prêtes de s’arranger. Au contraire, chaque jour apporte de nouveaux éléments tendant à exacerber la crise entre Bamako et Paris. Si du côté français, différents responsables multiplient les déclarations « provocatrices », leurs homologues maliens sont, quant à eux, décidés à ne plus se laisser impressionner. Comme du reste l’a clairement indiqué le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans un entretien récemment accordé à RFI et France 24. C’est ainsi que justement, le ministère des Affaires étrangères malien vient de l’annoncer via son compte Twitter. L’ambassadeur de la France à Bamako, Joël Meyer, est convoqué à la suite des « propos tenus par les autorités françaises à l’endroit des autorités de la Transition« .

Suite aux propos tenus par les autorités françaises à l’endroit des autorités de la Transition, SEM Joel MEYER, Ambassadeur de la République française au Mali est convoqué ce lundi 31 janvier 2022 au #MAECI. — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) January 31, 2022

Il est préciser que du côté des autorités françaises, si ces derniers on semblait toujours disposer à poursuivre la mission que mène l’opération Barkhane au Mali, l’option du départ pur et simple est désormais de plus en plus envisagée.

Ledjely.com