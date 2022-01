Visé par la CRIEF, Djoma Group contre attaque et menace Charles Wright !

Poursuivi pour corruption dans le secteur privé, détournements de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité, par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), nouvellement créée par le colonel Mamadi Doumbouya, les sociétés de l’ancien intendant d’Alpha Condé entament leur riposte. En effet, Djoma Group qui comprend Djoma SA, Djoma Logistique, Djoma Group SA-, appartenant à Kabinet Sylla « Bill Gates », a, à travers son pool d’avocats, était ce lundi 31 janvier 2022 devant la presse à Conakry. Au cours de cette sortie médiatique, les avocats du groupe ont dénoncé un « acharnement », avant d’accuser le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Charles Wright, de divulguer des secrets professionnels.

« Le pool d’avocats informe l’opinion nationale et internationale que la communication du procureur général près la Cour d’appel de Conakry devant les journalistes en date du 21 janvier 2022 a été faite en violation des dispositions des articles 8, 16, 19 de l’ordonnance N°007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF, préliminaire, 8, 42 du Code de procédure pénale : 13 de la charte de la transition en date du 27 septembre 2021 et 367 de code pénale », a déclaré Me Almamy Samory Traoré.

« Monsieur le procureur général a rendu publiques les informations couvertes par le secret professionnel dont il est dépositaire du fait de sa fonction et tombe ainsi sous le coup de l’article 367 du Code pénal. Cela constitue en outre une atteinte grave à la présomption d’innocence dont toute personne suspectée ou poursuivie bénéficie et qui est garantie par les dispositions des articles 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 13 de la Charte de la transition ; préliminaire du Code de procédure pénale et 44 du Code civil », a-t-il estimé.

« Nous nous ne parlons pas d’un règlement de compte, mais nous relevons quand même qu’il y a un certain acharnement judiciaire depuis quelque temps. Le procureur général s’est prononcé sur un dossier qui ne relève pas de sa compétence. L’ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF prévoit que les infractions autour desquelles il a eu à organiser son point de presse sont du ressort de la CRIEF. Pourquoi se prononce-t-il là-dessus? Il le fait en violation des lois de la République. Il est fait pour une publicité qui est aujourd’hui nuisible au droit à la présomption d’innocence de Djoma Group », a expliqué pour sa part Me Lanciné Sylla.

Par conséquence, a indiqué le pool d’avocats, « Djoma Group se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires et disciplinaires contre Monsieur le procureur général près la Cour d’appel de Conakry pour violation du secret professionnel et du serment de magistrat ».

Balla Yombouno