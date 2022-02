KISSIDOUGOU : un jeune garçon grièvement blessé dans l’explosion d’une grenade

Un jeune garçon, âgé d’une dizaine d’années, a reçu au niveau de l’abdomen des projectiles suite à explosion d’une grenade survenue dans la commune urbaine de Kissidougou. L’incident s’est produit ce lundi 31 janvier 2022, au quartier Yassafè Koura, secteur Kressani. C’était aux environs de 16h. La victime, Moussa Condé, a été immédiatement conduite à l’hôpital préfectoral pour des soins.

C’est lors d’une promenade en compagnie de ses camarades que le jeune garçon aurait ramassé cette grenade qui finira par exploser dans ses mains. Atteint au ventre par les déflagrations de la grenade, la victime qui est élève de la 3e année dans une école franco-arabe de la place, a été aussitôt conduite à l’hôpital préfectoral de Kissidougou dans la soirée.

Informé, le maire Yomba Sanoh, s’est rendu sur les lieux du drame, où il a apporté des précisions sur les circonstances de cet accident. « Le jeune garçon a ramassé la grenade et en a fait un jouet en la déclenchant accidentellement. Dès que ses camarades ont vu la fumée sortir de la grenade, ils ont fui. La grenade est restée dans ses mains et s’est éclatée. Il a été touché au ventre où ses intestins se sont retrouvés dehors. Les gens l’ont vite transporté à l’hôpital où il a été admis au bloc opératoire », a-t-il expliqué.

Transporté d’urgence à l’hôpital dans un état critique, Moussa Condé y a été hospitalisé. Dr Mamady Keita, le médecin qui l’a reçu, est revenu sur l’état dans lequel le patient a rejoint le bloc opératoire. « On a reçu cet enfant dans un état de choc avec le refroidissement des extrémités. Et les intestins étaient complètement au dehors et hors de l’abdomen. Immédiatement, on a mobilisé les matériels qu’il faut pour le bloc opératoire, mais aussi des produits et deux poches de sang pour la transfusion », a relaté le Dr Kéita.

Un autre citoyen se trouvant dans les parages où l’explosion a eu lieu a été atteint par les projectiles de la grenade. Bamba Camara a été blessé à la tête, alors qu’il était assis à 400 mètres du lieu de l’explosion.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière