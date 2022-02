MALI-FRANCE : tous coupables, aucun innocent

Ce lundi 31 janvier, la détérioration des relations entre le Mali et la France a franchi un nouveau palier avec la sommation faite à Joël Meyer, le diplomate français en poste à Bamako depuis 2018, de quitter le sol malien sous 72 heures. Cette décision faisant suite, selon les autorités maliennes, à des déclarations injurieuses dont des responsables français se sont rendus coupables ces derniers jours à l’égard des dirigeants maliens. Bien sûr, cette attitude des responsables maliens, empreinte de nationalisme, peut se comprendre au regard des impairs diplomatiques sur fond de condescendance et d’arrogance que la France de Macron a multipliés ces dernières années sur le continent africain. Pour autant, cette posture souverainiste ne saurait masquer la responsabilité des élites africaines en général et celles du Mali en particulier dans la crise qui nous a conduit à cette escalade. Que plus de 60 ans après les indépendances, on en soit encore à débattre des relations incestueuses entre l’Afrique et les anciennes puissances coloniales, cela suffit pour dire que le chemin parcouru toutes ces années n’a rien de franchement honorable. Et ce n’est pas toujours de la faute des autres.

Macron, un espoir déçu

Emmanuel Macron a décidément une ces tares que l’on dénonce de la part des opposants africains. Arrivé au pouvoir âgé à peine de 40 ans, il incarnait en effet l’espoir de la rupture véritable avec cette relation franco-africaine qui a toujours confiné les dirigeants du continent noir dans le rôle de vassaux du président français. Il se disait alors jeune et totalement décomplexé. Il promettait des rapports d’égal à égal entre la France et l’Afrique. Mais à l’heure du bilan, on est bien obligé d’admettre qu’il n’a pas su honorer les engagements. Comme ses prédécesseurs, voire plus que certains d’entre eux, il aura continué à poser sur le continent africain le regard du chef qui prend des nouvelles de son arrière-cour. Jouant très souvent au gamin capricieux, il davantage usé, vis-à-vis de ses homologues africains, à la fois du chantage et de la menace à peine voilée. A ce propos, on se rappelle encore du sommet de Pau qui ressemblait davantage à une convocation des présidents du G5 Sahel par le chef de l’ancienne métropole qu’à un sommet en tant que tel. De même, quand en mai dernier, la junte malienne a renversé Bah N’daw, la réponse du président français fut de menacer de retirer les hommes de l’opération Barkhane. Une attitude qui, au-delà du fait qu’elle humiliait le Mali, révélait au passage une certaine suffisance de la part du président Macron. Or, sa posture était d’autant plus mal placée qu’un mois plus tôt, profitant des obsèques du président Idriss Deby Itno, il adoubait le fils de ce dernier comme successeur à la tête de l’Etat tchadien. Il est vrai que quand on se retrouve au cœur de ce type de contradictions, son statut de donneur de leçons peut toujours en pâtir.

« La faute aux autres », quelle vilaine excuse !

Ceci étant, il est un peu trop facile de voir la France et plus largement certains partenaires étrangers, derrière tous nos maux. S’il est vrai que les partenaires en question ne sont pas en terre africaine pour de la philanthropie, ils ne sont pas non plus nécessairement derrière le coup d’Etat contre feu Ibrahim Boubacar Keîta. Les soulèvements populaires pilotés en juin 2020 par le M5-RFP n’étaient pas non plus l’œuvre de la France. Ils étaient plutôt consécutifs à une situation de mal gouvernance qui n’est imputables qu’à la classe dirigeante malienne de l’époque. Les élections truquées et la justice sous ordre, ce n’est pas la France. L’accaparement des richesses par une clique de dirigeants kleptomanes au détriment de la population dans nos différents pays, ce n’est pas là non plus la France. Ces politiques qui rêvent de demeurer éternels au sommet de nos Etats, est-ce la faute à quelqu’un d’autre ? Que le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Tchad, en dépit de leurs immenses richesses, soient aujourd’hui encore contraints de confier le très stratégique secteur de la sécurité à des puissances étrangères, potentiellement leurs concurrents, ce n’est pas la faute aux autres. Surtout, qu’on ne vienne pas ici pleurnicher en invoquant la traite négrière et la colonisation. L’idée n’est point de nier leur existence ou le drame qu’elles ont constitué. Mais il est temps que l’Afrique sorte des complaintes. Nous ne voulons plus être sous les ordres de la France ? Quelle noble idée ! Mais il ne suffit pas de le clamer. Pourquoi ne pas traduire cette grande résolution dans notre remise en question ? Pourquoi ne pas la traduire dans la qualification de la formation dans nos écoles ? Pourquoi ne pas la traduire dans l’amélioration des soins dans nos structures sanitaires ? Pourquoi ne pas la traduire dans le raffermissement des liens entre nos Etats africains ?

L’Afrique, comme un gamin impubère

Enfin, pendant qu’on y est, retenons qu’une Afrique qui se libère de la France pour se jeter à corps perdu dans les bras de la Russie, n’est pas une Afrique libre. Qu’elles s’appellent France, Chine, Russie, Turquie, Inde, Belgique ou même Etats-Unis, ces puissances étrangères obéissent à une seule et même logique : l’intérêt. C’est malheureusement ce qu’en Afrique, quelque peu guidés par une vision émotive des relations internationales, nous n’arrivons pas comprendre. Et c’est bien dommage. Car nous sommes désormais assez grands, pour ne pas continuer à jouer à l’adolescent impubère.

Boubacar Sanso BARRY