Affaire Gnelloye : Fatou brille encore par son absence, Ousmane dans le box des accusés

Le dossier opposant les familles Gnelloye en particulier Fatou et Ousmane Gnelloye Diallo et Dalein (des membres de la famille de Cellou Dalein) est sur la table du tribunal de première instance de Kaloum. L’audience de ce mercredi 2 février est essentiellement consacrée à l’examen des exceptions soulevées par les avocats des frères Gnelloye avant donc les débats de fond.

Si les avocats de la défense estiment que les plaignants ne sont titulaires d’aucun droit en souffrance, ceux de la partie civile ne sont pas d’avis.

Ousmane Gnelloye est déjà présent dans la salle d’audience. Par contre, sa sœur, Fatou Gnelloye, a de nouveau brillé par son absence alors que sa comparution a été sollicitée par le président du tribunal et les avocats lors de l’audience du 22 janvier 2022.

A rappeler que, Fatou et Ousmane Gnelloye sont poursuivis pour des faits de diffamation et d’injures publiques à la requête des membres de la famille de feu Thierno Mamadou Dalein Diallo , des faits prévus et punis par les articles 363, 365 , et 366 du code pénal.

Balla Yombouno