CIMENTERIE : une maison et son contenu partis en fumée

Un incendie s’est déclaré ce mercredi 02 février 2022 dans la famille Touré, sise à la Cimenterie, relevant de la commune urbaine de Dubreka. Il n’y a pas eu de pertes en vie humaine, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés.

Aux dires de M’mah, fille aînée de la famille Touré, le drame s’est produit peu avant 20h ; ajoutant que c’est un court-circuit qui en serait à l’origine. « On était assis au dehors quand on a vu la fumée, puis le feu venant du plafond. Et le feu a pris toute la maison et cassé même le mur. On a tout perdu », a-t-elle confié.

Pour éteindre le feu, il a fallu l’intervention des jeunes du quartier dont certains sont venus avec des sceaux d’eau, d’autres du sable qu’ils ont jeté sur les flammes.

Balla Yombouno