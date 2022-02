KANKAN : le feu fait à nouveau des dégâts à Salamani

Un incendie s’est déclaré la nuit dernière aux environs de 3 heures du matin au quartier Salamani dans la commune urbaine de Kankan. Pas de perte en vie humaine mais quatre cases et leurs contenus ont été réduits en cendres. C’est du moins le constat fait ce matin par le correspondant régional du ledjely.com basé en Haute-Guinée.

Les incendies deviennent récurrents dans la commune urbaine en ce temps d’harmattan. Un feu qui serait dû à un court-circuit d’un groupe électrogène du quartier a fait beaucoup de dégâts au quartier Salamani dans la nuit du mardi à ce mercredi 2 février. Moussaba Sacko, l’une des victimes relate les faits. « Ce sont les cris de enfants qui nous ont réveillés à 3 heures. Nous avons un total de sept cases touchées et quatre ont été réduites en cendres. Il y avait un vieil homme très malade dans l’une des cases mais nous sommes parvenus à le sauver. Pendant ce temps, nos stocks de nourritures, les habits et une importante somme d’argent sont tous partis par la fumée ».

Venu à la rescousse des sinistrés, le conseil de quartier a invité les citoyens à la vigilance pendant cette période. « Les cas d’incendies sont devenus monnaie courante dans notre quartier. Tous les jours, on entend qu’il y a incendies et on perd le fruit d’un travail de plusieurs années en un laps de temps. Chacun doit veiller de près et aux parents de ne pas oublier ces temps de changement de phases », a conseillé Ibrahima Bayo.

Avec ces multiples cas d’incendies, les autorités locales doivent prendre des dispositions idoines pour éviter le pire.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com