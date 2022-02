Les avoirs de Djoma Group saisis par la CRIEF ? Les précisions de Me Almamy Samory Traoré

Depuis le matin de ce mercredi 02 février 2022, des rumeurs circulent à Conakry, selon lesquelles les avoirs de Djoma Group, en pleine tempête judiciaire, ont été saisis par la Cour de répression des infractions économiques (CRIEF). Interpelé sur le sujet, un des avocats du groupe n’a ni confirmé ni infirmé ces rumeurs ; mais a tenu à apporter des précisions.

Selon Me Almamy Samory Traoré, l’un des avocats de Djoma Group, interrogé par Ledjely.com, à l’étape actuelle, il n’est pas possible de procéder à la saisie des avoirs des sociétés appartenant à Kabinet Sylla, l’ancien intendant à la présidence de la République sous Alpha Condé. « Nous ne sommes au courant d’aucune procédure. Notre client n’a même pas reçu une convocation de la CRIEF. Donc, je ne suis au courant absolument de rien ! S’il y a une décision qui a été rendue, nous allons effectivement l’examiner. Mais nous, ce que nous savons qu’à ce stade, on ne peut pas ordonner les saisies sur les biens de quelqu’un sans l’avoir entendu ; dès la première comparution. Ça, c’est conformément aux articles 143 et 168 du Code de procédure pénale. Ce que nous savons, c’est que nous ferons respecter le droit dans ce dossier. Parce que le Chef de l’Etat même a dit que la justice sera la boussole. Donc on se battra pour ça », a-t-il prévenu.

Balla Yombouno