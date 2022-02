KISSIDOUGOU : le nouveau procureur du TPI rencontre les acteurs de la chaine pénale

Quelques semaines après sa prise de fonction, le nouveau procureur du Tribunal de première instance (TPI) de Kissidougou a conféré ce jeudi 03 février 2022 avec les agents des services de défense et de sécurité, notamment les officiers de police judiciaire, les magistrats et les autres acteurs de la chaîne pénale. Il était question de discuter sur les nouvelles orientations politiques du parquet afin d’éviter les disfonctionnements dans les procédures judiciaires. C’est la salle des fêtes Paul Kéïta de la mairie de Kissidougou qui a servi de cadre à cette rencontre.

Ils étaient plus d’une trentaine de participants, venus des services de défense et de sécurité, des chefs de quartiers et des hommes de droits, à prendre part à cette rencontre de prise de contact mais aussi d’information. D’entrée de jeu, le procureur Komah Ali Badra a mis l’occasion à profit pour se présenter à l’auditoire, avant de situer l’événement dans son contexte. « Cette rencontre a pour objectif de discuter avec vous les OPJ, les agents de sécurité, relevant du Tribunal de première instance de Kissidougou, et sur les nouvelles orientations politiques de notre parquet pour que nous puissions évoluer dans la même lancée, pour éviter qu’il y ait des disfonctionnements », a-t-il dégagé.

Et de poursuivre : « Depuis l’avènement du CRND, le 05 septembre 2021, les premiers mots même du président, c’étaient que la justice sera la boussole de tous les citoyens. Suite à cette annonce, nous du parquet, on est obligé d’aller vers les officiers de police judiciaire pour échanger avec eux, pour que cette justice soit la boussole tant souhaitée par le chef de l’Etat ».

Prenant part à cette rencontre, le commandant de la gendarmerie territoriale de Kissidougou s’est dit satisfait. « Nous sommes contents d’avoir en face de nous Monsieur le procureur. Et nous sommes désormais édifiés sur comment travailler avec les OPJ, mais également avec la justice. Etant de la gendarmerie nationale, notre mission est de rechercher les crimes et délits, les contraventions et par la suite livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir », a martelé le lieutenant-colonel Sâa Robert Léno.

De son côté, le commandant de la Brigade de lutte contre la criminalité sur des espèces fauniques floristiques de Kissidougou a promis de toujours se référer à la justice dans ses démarches. « Nous avons eu à être imprégnés de très bonnes initiatives, parce que ça y va dans l’intérêt du service. Prochainement, s’il y a une situation qui se pose, avant d’entamer quoi que ce soit, nous devrons d’abord informer le procureur », a indiqué l’adjudant-chef Alassane Camara.

Cette rencontre va permettre désormais aux OPJ mais aussi citoyens, chacun en ce qui lui concerne, de respecter et faire respecter la loi à Kissidougou.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière