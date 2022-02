Abdourahmane Sano : « Continuons à honorer le président Alpha Condé »

A la tête du front national pour la défense de la constitution (FNDC) depuis sa création, Abdourahmane Sano, a passé la main à Oumar Sylla alias Fonike Mengué, jeudi 03 février 2022. Invité ce matin chez nos confrères de Fim FM, dans l’émission Mirador, le désormais ancien coordinateur du FNDC est revenu sur l’arrestation du président Alpha Condé. Il a aussi plaidé en faveur de l’ancien locataire de Sékhoutouréyah.

Avant tout, Abdourahmane Sano reconnaît des valeurs à l’ex président de la Guinée. Pour lui, Alpha Condé a droit à des honneurs pour avoir fait beaucoup pour ce pays « Nous continuons à rendre honneur au président Alpha Condé parce que encore une fois, il a fait beaucoup de choses pour ce pays ».

Pour Abdourahmane Sano, l’organisation de l’élection présidentielle le 18 octobre en est d’ailleurs l’un des actes « légitimes » posés par le président Alpha Condé qu’il faut saluer. « Nous ne contestons pas le fait que l’élection présidentielle soit organisée à la date du 18 octobre. Dans toutes mes interventions à la communauté internationale, j’ai dit que l’élection présidentielle programmée à la date du 18 octobre était légale », souligne t-il, ajoutant que l’UFDG, le principal parti d’opposition de l’époque avait également légitimé cette élection en y participant.

Parlant de la manière dont l’ancien président a été déchu le 5 septembre dernier par le CNRD et les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et les médias, Abdourahmane Sano dit avoir éprouvé de la peine en voyant ces images. « Ces images m’ont profondément choquées pas d’abord pour son âge, mais pour ce qu’il a incarné pour ce pays et notre pays lui-même. Ces images ont terni l’image de notre pays », indique-t-il.

Aliou Nasterlin