Aménagement des voiries de Conakry : Mamady Doumbouya exige la fin des travaux avant la saison pluvieuse

Après le déguerpissement des voiries urbaines de la capitale, le colonel Mamadi Doumbouya oriente désormais ses directives sur l’aboutissement des travaux d’aménagement des trottoirs, des marchés et les voiries. En conseil des ministres, jeudi 3 février 2022, le président de la transition a saisi l’occasion pour instruire ses ministres d’achever les travaux d’aménagement avant le début de la saison pluvieuse



Des travaux sont en cours sur les voiries de Conakry. L’objectif visé est de désengorger la circulation. Le président de la transition a instruit avec insistance les ministres chargés des Infrastructures et celui de l’Habitat d’achever « lesdits travaux avant le début de la saison pluvieuse».

Le colonel Mamadi Doumbouya se montre aussi de plus en plus soucieux de la santé publique. Preuve, selon le compte rendu de ce même conseil des ministres, « il a mis un accent sur la salubrité et l’aménagement de la capitale, principalement les trottoirs et les marchés de Conakry » .

Aliou Nasterlin