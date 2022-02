FESTIVAL UNIVERS DES MOTS : les initiateurs annoncent les couleurs de la 6e édition !

Du 13 au 20 février 2022, se déroulera dans la capitale guinéenne la 6e édition du Festival univers des mots. L’annonce a été faite ce vendredi 04 février par ses initiateurs au cours d’une conférence de presse organisée dans au Studio Kirah dans la commune de Ratoma.

Après plusieurs reports, à cause de la situation sanitaire dans le pays, le Festival Univers des mots démarrera le 13 février pour prendre fin le 20 du même mois. Une centaine d’artistes, venus de tous les champs artistiques (auteurs, metteurs en scène, comédiens, scénographes, chorégraphes, musiciens, circassiens ou encore plasticiens) se donneront donc rendez-vous à Conakry pour des « Chantiers d’exploitation ».

Selon Bilia Bah, le directeur général du Festival Univers des mots, ce rendez-vous culturel sera « la fête du théâtre à Conakry. On aura des spectacles un peu partout, à Kipé, au Centre culturel franco-guinéen… » Et de préciser : « Nous faisons ce festival en Guinée parce que le théâtre, c’est l’une des disciplines les plus généreuses de la culture. Il permet de forger des mentalités, de construire des hommes ; et notre pays en a besoin. L’une des urgences de notre pays aujourd’hui ce sont des mentalités et pour construire ces mentalités on invite les imaginaires, les créateurs d’artistes qui viennent un peu partout d’Afrique, mais aussi de l’Europe à se retrouver avec les artistes Guinéens«

L’édition de cette année connaitra 11 spectacles, 3 chantiers d’exploitation dramaturgique, 1 chantier de création et 5 accueils en diffusion. « La particularité de cette année est que nos artistes qui sont là ont plus de détermination. Autant il y a des défis, autant il y a eu des obstacles, autant les créateurs viennent avec plus d’envie de faire des choses« , a ajouté Bilia Bah, qui a indiqué que le thème retenu pour cette année est « Comme ensemble« .

Depuis 2012, le Festival Univers des mots défend les écritures francophones en favorisant le déploiement du texte au plateau. Il est l’un des rendez-vous incontournables du spectacle vivant en Afrique francophone. Il accueille tous les deux ans en résidence plusieurs artistes internationaux dans les quartiers populaires de Conakry.

Balla Yombouno