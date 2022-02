GUINEE : Enabel lance le projet ‘’Economie créative’’

En appui au développement de l’entreprenariat en Guinée, l’Agence belge de développement (ENABEL) met en œuvre, sur financement de l’Union européenne, le projet de » soutien à l’émergence à l’économie créative ». La cérémonie de lancement dudit projet s’est déroulée ce jeudi 3 février 2022, au chapiteau de Conakry sous la présidence du ministère du Commerce, de l’Industrie et des petites et moyennes et Entreprises (PME). Mais elle a donné lieu à la restitution de l’exercice Design Sprint de ENABEL devant les parties prenantes institutionnelles du projet

Le projet ‘’Economie créative’’, dédié à l’entrepreneuriat culturel et créatif de la numérisation de l’économie créative, vise à renforcer les capacités des acteurs de la mode, du design et de l’audiovisuel et à créer des entreprises et de l’emploi dans ces domaines, pour en faire de véritables leviers du développement économique.

Selon la Représentante résidente d’Enabel en Guinée, Krista Verstraele, le projet traduit surtout la volonté de son institution de soutenir « l’offre culturelle, pour qu’elle favorise la modernisation et valorise l’excellence du savoir-faire guinéen. L’enjeu partagé est de structurer l’écosystème entrepreneuriat des industries culturelles et créatives en Guinée en deux ans, via l’accompagnement de 190 entrepreneurs ».

Notant tout particulièrement les caractères innovant et ambitieux du projet, Juan José Villa Chacon, Chef coopération UE en Guinée, de son coté, estime qu’au-delà de la valorisation de l’identité culturelle guinéenne, l’initiative est appelée à avoir d’autres impacts plus concrets encore. « Ce projet veut favoriser la création d’emplois durables, améliorer l’accessibilité, la reconnaissance des artistes, des créateurs et de leurs créations, contribuer à la croissance économique et surtout améliorer la qualité de vie des Guinéens »

Justement, du côté des acteurs culturels, cible du projet, on relève la pertinence et l’opportunité du projet. « On sait toujours qu’entreprendre n’est pas facile, chacun se débrouille de lui-même pour faire des choses. Aujourd’hui si on a des bailleurs qui pensent qu’il faut venir investir dans ce secteur et aider des structures pour qu’elles puissent mieux se structurer, on pense que c’est une bonne chose pour toutes ces personnes qui sont dans les économie créatives », déclare ainsi Moussa M’Baye. Qui dit espérer que des actes concrets vont suivre.

D’une durée de deux ans, le projet ‘’Economie Créative’’ comporte sept axes majeurs, à en croire Marine Abondance, la responsable du projet :

Un programme d’accélération des entreprises en phase de décollage ;

Un programme d’incubation de 100 porteurs de projet ;

Une étude consommation qui permettra d’avoir les données économiques, sociales et de consommation sur le made in Guinée ;

Le chantier des droits d’auteur ;

L’accès aux financement et au montage des dossiers de financement ;

Le chantier du label Guinée

Les questions qui touchent à l’industrie coton et aux petits chantiers de reforestation

Marine Abondance explique en outre le mécanisme mis en place pour conduire le projet avec succès : « A la suite des design sprints, on a désigné un chef de file pour chacun des secteurs et ce sont des entrepreneurs qui vont continuer à faire le suivi de leurs activités ».

Le chef de cabinet du ministère Commerce, représentant son ministre apprécie l’initiative et souhaite une multiplication d’initiatives similaires.

Balla Yombouno