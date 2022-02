ELHADJ DJERIBA DIABY : « Si Kankan et Labé le veulent, il y aura la paix en Guinée »

En marge des journées de consolidation de la paix et de l’unité nationale, organisées par les sages de Kankan, l’ambassadeur de l’UNESCO pour la paix Elhadj Djeriba Diaby a lancé un message de paix et d’union à la population guinéenne en général et celles de Kankan et Labé en particulier. Car pour l’érudit, si ces villes le veulent, la Guinée sera un havre de paix.

« Je l’ai toujours dit, et ceux qui n’ont pas compris ont interprété de mille manières mes propos. L’entente de la Guinée se trouve entre les Peuls et les Malinkés. Si Labé et Kankan décident de faire la paix, il y aura la paix en Guinée. Et cela n’est pas un fait du hasard. On sait qui étaient Samory Touré et Alpha Yaya Diallo. Mais ceux-ci ont toujours œuvré pour la paix dans notre pays. Nos aînés ont fait ce qu’ils ont pu faire et à nous de perpétuer cette paix dans notre pays pour le bien de notre Guinée », a lancé Elhadj Djeriba Diaby.

Plus loin, le guide religieux a invité les Guinéens à l’union. « Tant que nous continuerons à parler d’ethnie, de religion ou de l’origine géographique du chef, ça ne marchera pas. Ensemble, donnons nous la main. Car Dieu nous a tout donné pour être au rendez-vous des pays développés », a-t-il estimé.

A cette occasion, un monument dédié à la paix et à l’unité nationale a été inauguré par l’ancien Premier ministre Kabinet Komara.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com