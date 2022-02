Cellou Baldé : « c’est le peuple de Guinée qui est allé à la mort, le CNRD a achevé la dictature »

« Nous sommes allés à la mort ». C’est une phrase souvent utilisée par le colonel Mamadi Doumbouya pour probablement magnifier l’audace des forces spéciales qui ont renversé le président Condé le 5 septembre 2021 mais aussi refroidir les ardeurs de ceux qui ont l’appétit du pouvoir. Cependant, Caillou Baldé de l’UFDG pense que l’armée a plutôt parachevé un travail effectué par les forces vives.

Pour Cellou Baldé, c’est le peuple de Guinée qui est allé à la mort, avant que le CNRD ne vienne achever par un coup d’État « la dictature » de l’ancien locataire de Sékhoutouréya. « Depuis 2010, nous avons perdu plus de 300 compatriotes de toutes les ethnies et régions. Il y a des handicapés à vie. Il y a des gens qui ont payé de leurs libertés pour que le 5 septembre arrive. Il n’y a que des Guinéens qui se sont mobilisés et ont acculé la dictature et le dictateur. Enfin, il y avait un chasseur aguerri qui avait son fusil et qui a achevé la dictature et le dictateur, il s’agit du colonel Doumbouya mais le 5 septembre est une œuvre collective », estime t-il.

Considérant d’ailleurs le colonel Mamady Doumbouya comme étant son libérateur et celui du peuple de Guinée, l’ancien détenu politique exprime ses inquiétudes vis-à-vis du président de la transition : « Nous ne voulons pas qu’il soit souillé et qu’il soit entouré par les faucons. Nous voulons qu’il réussisse la transition et c’est ce qui fait que nous continuons à l’interpeller, en lançant un cri de cœur ».

L’ancien député uninominal de Labé a par ailleurs invité le président de la transition d’accepter de dialoguer avec les forces vives de la nation « pour éviter d’éventuels conflits et crises dans l’avenir le plus proche »

Aliou Nasterlin