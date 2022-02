CNT : le président de la transition offre trois bus aux conseillers

Installé le 5 février 2022, le CNT vient de bénéficier de moyens de locomotion. Le président de la transition a mis trois bus à la disposition de cet organe qui fera office de parlement pendant la transition en cours. Le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence de la République, a procédé ce lundi 7 février 2022 à la remise officielle de ces engins au président du CNT pour faciliter le travail des conseillers.

Le colonel Amara Camara précise : « Cet acte est une façon pour monsieur le Président de doter les conseillers les moyens d’assurer la mission qui leur a été assignée. Ça commence par la mobilité. Ce problème est déjà résolu. Les autres aussi le seront progressivement. Aujourd’hui il y a les bus, quand il y aura les voitures individuelles on en parlera aussi ».

En recevant ces bus, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a exprimé toute sa satisfaction. « C’est un acte hautement significatif qui confirme la volonté du président de la Transition à créer toutes les conditions pour une transition réussie. Le sérieux, la ponctualité et le respect des principes requièrent un minimum de conditions de travail. Ces conditions sont en train d’être réglées par le président en nous dotant de moyens de déplacement, des bus sortis d’usine et avec tout le confort, pour nous permettre de venir au travail à temps et ne pas être confrontés à la corvée de l’attente des véhicules de transport en commun »

Balla Yombouno