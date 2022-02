CONAKRY : les avocats du FNDC demandent l’exécution du mandat d’arrêt émis contre Fabou Camara

Le procès opposant l’ex directeur général de la police judiciaire, Aboubacar Fabou Camara et Lamine Simakan au FNDC s’est ouvert ce lundi 07 février 2022 à la cour d’appel de Conakry. Poursuivis par des membres du FNDC pour violation de domicile, violences et destruction de biens privés, ils étaient tous présents à l’audience de ce matin.

Fabou est visé par deux (2) plaintes. Dans la première, Fabou et Simankan sont poursuivis pour des faits: » violences volontaires, atteinte à la vie privée, violation de domicile et destruction de biens » à la requête de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo. Des faits prévus et punis par les articles 240, 358 et 523 du code pénal.

Et dans la seconde, l’ancien patron de la DPJ est poursuivi pour : » arrestation arbitraire, dénonciation calomnieuse, menaces, violences et injures » à la requête de Fonike Mengue. Ces faits remontent à 2020 lors des manifestations du FNDC contre le 3è mandat du président Alpha Condé.

Au cours des débats, la défense a sollicité un renvoi pour mieux se préparer. La partie civile de son coté a demandé par la voix de Me Pépé Antoine Lamah à la cour l’exécution des mandats d’arrêt décernés en instance par le juge Charles Alphonse Wright contre les prévenus : » nous sortons très déçus de cette audience parce qu’on vient de nous jeter à la figure après que la cour se soit prononcée sur la question en mettant l’affaire en délibéré, la cour étant dessaisie revient encore pour dire que le mandat d’arrêt ne sera pas exécuté. Ce qui est juridiquement inadmissible. Et nous avons également relevé le manque de volonté même du ministère public à mettre en exécution ce mandat là, parce qu’à l’entame des débats lui même a souligné que tant qu’il n’y a pas main levée de ce mandat, le mandat est exécutoire. Alors en se permettant de demander à la cour de revenir sur cette question, c’est comme si le procureur général en tout cas à travers son représentant lui-même a peur de mettre en exécution ce mandat, chose que nous ne comprenons pas, chose que nous condamnons et déplorons »

Pour la défense, cette demande est inopportune « dans la mesure où l’objectif d’une partie civile ce n’est pas d’emprisonner quelqu’un, c’est la réparation. Et nous estimons que la demande est sensationnelle. Nous serons là le 14 février pour assurer la défense de nos clients », explique Me Elhadj Fodé Kaba Chérif.

Le juge a renvoyé les deux(2) dossiers au lundi 14 février 2022. Il se prononcera sur l’exécution ou pas des mandats d’arrêt contre Fabou et Simankan.

Balla Yombouno