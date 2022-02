Coyah : quatre membres d’une même famille périssent dans un incendie à Manéah

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un incendie survenu dans la nuit du dimanche à ce lundi 07 février 2022 à Manéah dans le secteur Fofokhouré, commune rurale de Manéah, préfecture de Coyah. Selon les témoins, c’est un court-circuit qui serait à l’origine du drame.

Il s’agit du père de famille Laye Kaba, âgé de 75 ans, sa femme Fanta Kaba, 40 ans et ses filles Hadja Fanta Kaba et Djènè Kaba, élèves âgées respectivement de 13 et 8 ans.

Un témoin joint au téléphone, nous apprend que le bâtiment a été englouti par les flammes avant l’arrivée des secouristes. Les voisins ont cassé les murs. Malheureusement, les corps étaient déjà complètement calcinés.

Aux dernières nouvelles, les corps ont été inhumés cet après-midi dans un cimetière de la place.

Balla Yombouno