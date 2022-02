Guinée : les autorités déterminées à mettre fin aux mutilations génitales féminines

À l’instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce dimanche 06 février 2022 la Journée internationale tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines. Pour cette année, c’est la commune de Matoto qui a accueilli cette journée de célébration en présence de membres du gouvernement et des partenaires de la Guinée dans la lutte contre les MGF.

Placée sous le thème « Accélérer les investissements pour mettre fin aux mutilations génitales féminines », cette journée a été présidée par la ministre Aïcha Nanette Conté, en charge de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables. Devant les partenaires de l’Etat guinéen dans la lutte contre la pratique des MGF, elle a annoncé l’adoption d’une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines.

« Les violences faites aux filles et aux femmes sont devenues une préoccupation mondiale aux regards de la tendance à la hausse de ces pratiques. En Guinée, les manifestations et l’évolution de ces violences prennent un relief particulier à cause du poids des pesanteurs socio-culturels et de la mondialisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication qui contribuent à exacerber cette pratique sans exclusive par toutes les communautés. Notre pays se trouve malheureusement confronté à ce fléau au regard des statistiques récentes des enquêtes démographiques de la santé de 2018 qui rapportent une prévalence de 94,5% des MGF chez les filles et femmes de 15 à 49 ans et 39% chez les filles de 0 à 14 ans », a-t-elle dressé.

Interpellé par ces statistiques peu reluisantes, le Premier ministre, Chef du gouvernement, vient de signer au nom du président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, un engagement contre toutes les formes de violences à l’égard des enfants et des femmes. Cette volonté politique vient conforter les actions en cours afin de circonscrire voire éradiquer ce ffléa en Guinée.

Au nombre de ces actions, il faut citer entre autres :

l’adoption d’une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines ;

l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique national pour la promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines.

Cette journée a pris fin sur la remise des satisfecits à plusieurs personnalités pour leurs efforts dans la lutte contre la pratique des MGF en Guinée, comme le Dr Mory Sanda Kouyaté, l’actuel ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

Lamine Kaba