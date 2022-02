Kabiné Komara livre son analyse sur les 5 premiers mois du colonel Mamadi Doumbouya

Après les cinq premiers mois du colonel Mamadi Doumbouya à la tête du pays, l’ancien Premier ministre sous la transition du capitaine Moussa Dadis s’est exprimé sur les grands actes posés depuis le déclin du régime Condé. Kabiné Komara a depuis la ville de Kankan répondu aux questions du correspondant régional du Djely en Haute-Guinée.

En séjour à Kankan depuis quelques jours, Kabiné Komara s’est prêté ce 07 février 2022 aux questions de notre correspondant. Au cours de cet entretien, il est largement revenu sur plusieurs sujets d’intérêt national dont nous vous proposons un angle concernant les cinq premiers mois de la gestion du CNRD. « Beaucoup d’actes ont été posés ou annoncés sur les plans politique, économique et social. Parmi ces actes, on peut citer la libération des prisonniers politiques, les actes de création des institutions pour la lutte contre la corruption et la moralisation de la gestion des deniers et biens publics, la redynamisatiin et l’accélération de certains grands chantiers et projets qui ont un impact important sur la mobilité des citoyens et les activites économiques. Concernant particulièrement la justice, le fait que les nouvelles autorités aient proclamé que la justice sera désormais la boussole qui va orienter tous les Guinéens a suscité un immense espoir au sein des populations. C’est là un engagement majeur dont l’application demandera du courage, de la constance et de la vigilance », a souligné l’ancien patron de la Primature.

Poursuivant son intervention, Kabiné Komara a ajouté que l’application de la justice ne sera pas uniquement de la responsabilité des seules autorités. « Les habitudes ont la vie dure et certaines personnes peuvent vite ceder au découragement quand elles rencontreront des entraves dans la recherche de l’application de leurs droits. Dans de telles circonstances, il faudra rester constant et engagé pour que notre pays devienne progressivement un pays où il y a une adéquation entre les prescriptions, les lois et règlements d’une part et d’autre part l’application réelle et sans discrimination de ces lois dans la réalité, dans tous les secteurs de la vie nationale et au profit de tout un chacun », a-t-il conclu.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com