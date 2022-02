SIGUIRI : un père de famille tue son fils à Lero

C’est une affaire de vol d’une somme de 500 mille francs guinéens qui serait à la base de cette triste nouvelle. Vieux-Ba Keita a mis un terme aux jours de son fils hier lundi 7 Janvier 2022 dans le district de Lero, situé à une centaine de kilomètres du centre ville de Siguiri. Il accuse ce dernier d’avoir volé un montant de 500.000 mille.

Joint au téléphone, Ibrahima Kourouma, président de district de Lero a fait savoir ceci : « C’est un enfant qui a l’habitude de prendre les petits choses. Et hier, le père m’a de famille a constaté que son argent qui était dans sa chambre avait disparu. Il a demandé à l’enfant à maintes reprises mais cet enfant a nié. Entretemps, il est entré prendre son fusil et est venu tirer à bout portant sur son fils et qui a rendu l’âme sur place. Après, lui-même est parti déclaré devant les agents de sécurité qu’il a tué son enfant. Ces derniers lui ont mis automatiquement aux arrêts ».

Aux dernières nouvelles, le père de famille est actuellement dans les locaux de la maison centrale de Siguiri.

Michel, ledjely.com