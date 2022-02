Affaire Air Guinée : Dr Ousmane Kaba assure que Mamadou Sylla doit encore trois millions de dollars

Les dossiers remis à la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) continuent de faire débat dans la cité. C’est le cas notamment du dossier de la vente d’Air Guinée à Mamadou Sylla. Selon Dr Ousmane Kaba, invité ce jeudi dans l’émission « Mirador » de Fim Fm, ce dernier n’aurait pas payé toute la somme de la vente qui s’élevait à cinq millions de dollars. « On ne s’était pas intéressé du tout aux deux avions qui avaient été vendus précédemment. On s’était intéressé aux deux autres avions qui sont le Boeing 733 et le Dash. Ce sont les deux qui ont été vendus à futurelec qui ont fait l’objet d’audits et je précise qu’on ne s’est pas intéressé à la flotte d’Air Guinée à cet audit. Les auditeurs avaient estimé que cet avion valait six millions de dollars mais le contrat de session était d’une valeur de cinq millions ; donc il y avait une différence d’un million de dollars entre ce que valait les avions et le prix auquel on avait voulu vendre cet avion à futurelec », a révélé Dr Ousmane Kaba, ancien président du Comité d’audits des secteurs Stratégiques de l’économie (CASSE).

Ainsi, il ajoute que le PDG de Futurelec n’aura malgré tout pas payé la moitié de la somme demandée pour obtenir Air Guinée. « Il y avait d’autres actifs qui avaient été scellés. Il y avait deux moteurs d’avions qui valaient 500 mille dollars et Monsieur Sylla a payé un million deux cents quatre-vingts quinze mille dollars, donc il lui restait trois millions moins 800 mille dollars. Et une partie de ce montant aussi avait été détournée par des individus dont les noms figurent sur ce rapport d’audit. Il lui restait à payer plus 3 millions de dollars », a révélé Dr Ousmane Kaba chez nos confrères.

Elisabeth Zézé Guilavogui