Makalé Camara : « Je ne suis pas partie de la CORED à cause de Cellou Dalein Diallo »

C’est une énième démission au sein de la coalition politique, la Convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée (CORED), dirigée par Mamadou Sylla, le président de l’Union démocratique de Guinée (UDG) : Makalé Camara, ancienne ministre des Affaires étrangères d’Alpha Condé et présidente du Front pour l’alliance nationale (FAN) a quitté la CORED où elle occupait les fonctions de deuxième vice-présidente. Elle explique son départ de la coalition par des raisons « d’injustice et de manipulation ».

L’ancienne ministre a fait cette annonce ce mercredi 09 février 2022 dans l’émission « On refait le monde », diffusée chez nos confrères de Djoma Médias.

S’exprimant sur les raisons de son départ au sein de cette coalition, Makalé Camara a évoqué « l’injustice et la manipulation » qu’elle y aurait subies. « Je n’aime pas que mon droit qui est là soit marché dessus comme si je n’existais pas. Je déteste ça. Je suis membre fondatrice de la CORED et deuxième vice-présidente. Je m’exprime là-dessus parce que je veux corriger pour qu’on ne m’associe plus au compte de la CORED, sinon je n’ai même pas besoin de m’exprimer sur cette coalition » a-t-elle expliqué.

Et d’ajouter : « Je suis partie parce que les humeurs ne sont plus les mêmes et je ne me sentais plus à ma place ».

A ceux qui estiment que son départ de la CORED est motivé par la désignation de Cellou Dalein Diallo comme porte-parole du Collectif des partis politiques (CPP) dont la coalition est membre, Makalé Camara a assuré que ce n’est pas ce choix qui l’a poussée à claquer la porte. « Le jour où on a voté Cellou Dalein Diallo, j’étais là et j’ai voté pour lui parce qu’il est avant tout un Guinéen et un citoyen de ce pays. S’il demande à être le porte-parole d’une coalition juste pour deux mois, ça ne peut tuer personne. C’est vraiment un faux débat. Je ne suis pas parti pour cela », a précisé celle qui a été, en outre, la secrétaire d’État aux Affaires sociales, à la Promotion féminine et à l’Enfance au temps du général-président Lansana Conté.

Aliou Nasterlin