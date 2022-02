Retrait de l’UFR du FNDC : le vice-président du parti de Sidya Touré apporte des précisions

Depuis la dernière intervention médiatique, mercredi, de Saikou Yaya Barry, secrétaire exécutif de l’Union des forces républicaines (UFR), évoquant le possible retrait du parti dirigé par Sidya Touré du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), les commentaires vont bon train. Si pour certains, c’est le changement de leadership à la tête du mouvement qui pose problème, pour Boubacar Barry, vice-président de l’UFR, la raison est tout autre.

Réaffirmant l’engagement de son parti à soutenir la nouvelle coordination nationale du FNDC, il assure que le retrait de son parti est un simple réajustement. « La vocation que le FNDC veut jouer maintenant s’apparente plus à son rôle traditionnel dans la société civile. Il est évident que nous sommes une entité politique. Nous estimons que bien étant en phase avec les idéaux du FNDC de façon générale, nos vocations pourraient éventuellement diverger sur un certain nombre de questions, mais la politique a son rôle à jouer, la société civile aussi. On peut les faire de manière très intelligente mais encore une fois, nous nous réclamons comme membre fondateur du FNDC, nous nous réclamons de ces idéaux, sa vision et nous apporterons tout notre soutien pour que cette structure puisse continuer son chemin », a-t-il déclaré, en référence aux bisbilles qui secouent le mouvement.

Il a d’ailleurs invité le front à poursuivre sa lutte de gardien des principes démocratiques. « Nous savons tous le rôle que le FNDC a joué et qu’il se propose de continuer à jouer. Je pense que ce rôle est extrêmement important encore dans notre pays. Le FNDC peut être très utile pour notre pays en matière de gardien d’un certain nombre de principes démocratiques, en matière de sentinelle et en matière d’alerte. Et c’est ce rôle que nous voulons qu’il joue maintenant », a-t-il lancé.

Elisabeth Zézé Guilavogui