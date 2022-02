PRÉSIDENCE APB : Sidi Mohamed Chérif succède à Guy Laurent Fondjo

Après quatre années de gestion, Guy Laurent Fondjo a cédé sa place de président de l’Association des professionnelles de Banques en Guinée (APB). Remplacé par Sidi Mohamed Chérif, pour les quatre prochaines années, le nouveau patron de l’APB aura désormais la lourde tâche de diriger les nouvelles orientations de l’institution ainsi que des collaborations bi et multi-latérales avec les partenaires au développement et l’Etat guinéen. La cérémonie de passation de service s’est tenue ce jeudi 10 février 2022, dans un réceptif hôtelier de la place. La rencontre a été rehaussée par la présence de Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), et des directeurs généraux des banques évoluant en Guinée.

Prenant la parole, Guy Laurent Fondjo, le président sortant, est revenu sur certains acquis initiés sous sa mandature. Il a cité entre autres : « l’appui à la mise en place du Tribunal du commerce, la signature d’un partenariat avec la Bourse de sous-traitance et de partenariat afin de mieux accompagner les PME guinéennes exerçant dans la sous-traitance, l’intensification des relations avec la Banque mondiale, le FMI, la SFI et la BAD, une meilleur défense de la Guinée au sein de l’association des Banques de l’Afrique de l’Ouest… »

En présence des autorités de la BCRG et des directeurs généraux des banques en Guinée, le président entrant — qui aura la charge de diriger l’association pour les quatre prochaines années — a d’abord tenu à remercier l’équipe sortante avant de promettre par la suite de remplir avec bienveillance sa nouvelle mission au sein de l’APB. « Je prends l’engagement de faire de notre association une institution de référence pour le développement économique de la Guinée. Nous allons continuer la collaboration avec la BCRG pour la réalisation de certains projets prioritaires telque, le Swift national digitalisé, le bureau d’information de crédit et la centrale des risques », a affirmé Sidi Mohamed Chérif.

Dans son discours, le nouveau président a formulé des doléances auprès du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Karamo Kaba. « Nous vous prions d’être le porte-parole de l’APB auprès des hautes autorités. Nous APB, nous rassurons que nous resterons à l’entière disposition des autorités pour renforcer les accompagnements pour le financement des projets de développement de l’Etat dans le cadre d’un partenariat bénéfique pour les deux partis », s’est-il engagé.

Pour sa part, le gouverneur de la BCRG a réitéré son engagement et celle de son institution à être à la disposition de l’APB dans l’esprit d’une franche collaboration et d’une compréhension mutuelle afin d’atteindre les priorités assignées au sein des deux entités.

Par ailleurs, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAG, a, dans la même lancée que le gouverneur de la BCRG, renouvelé son ambition de poursuivre la collaboration avec l’APB dans le respect de la convention collective.

La journée a pris fin par la remise du Nimba d’or au président sortant en guise de remerciement et d’encouragement pour son service rendu à la tête de l’APB.

Ibrahima Kindi Barry