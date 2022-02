Presidence du CNT : Fonikè Mengué dévoile pourquoi le président du CNRD ne l’a pas choisi

C’est une nouvelle révélation que le nouveau coordinateur national du Front national pour la défense de la Constitution vient de faire. Fonikè Mengué affirme qu’il n’a pas été choisi pour présider le CNT, l’organe de la transition qui fait office de parlement à cause de son caractère et son attachement au respect de la règles de la démocratie.

Ce jeudi 10 février 2022 dans l’émission « on refait le monde », une émission diffusée sur les antennes de Djoma TV, le coordinateur du mouvement anti troisième mandat est revenu sur ce que certains dans l’entourage du colonel Mamady Doumbouya auraient dit au président pour l’empêcher d’être nommé à la tête du conseil national de la transition. « On a eu des informations qui disent que si Fonike Mengué est désigné comme président du CNT, il pourra s’opposer à nous parce que quand il saisit quelque chose, il ne lâche pas. Des choses qu’on a apprises et qui, peut-être, ont influencé le colonel dans la prise de décision », a-t-il révélé

La transition doit être de courte dans la mesure du possible

Pour l’activiste , les membres du CNRD, depuis qu’ils sont là, ont posé des actes très positifs tout comme négatifs. Il indique donc que la question du choix des personnes ne l’importe plus, mais la durée de la transition constitue une préoccupation car selon lui parmi l’entourage du colonel, il y a des gens animés uniquement par leurs propres intérêts qui souhaitent que le colonel reste encore pendant très longtemps au pouvoir. « Personnellement je ne doute pas sur la personne du colonel Mamady Doumbouya. J’ai foi qu’il va rentrer dans l’histoire mais il y a des personnes dans son entourage qui ne sont pas du tout vertueuses. » indique t-il, ajoutant que parfois un chef peut être bon alors que l’entourage n’est pas bon. « comme c’est fût en partie, le cas pour Alpha Condé » conclut-il

