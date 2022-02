Infrastructure scolaires : le ministre Guillaume Hawing fait un constat amer à Kankan

Le ministre de l’enseignement pré- universitaire et de l’alphabétisation poursuit sa tournée à l’intérieur du pays. Ce matin, Guillaume Hawing et sa délégation ont fait le tour de quelques écoles de la commune urbaine de Kankan. Les réalités constatées sont amères selon le ministre.

De l’école primaire Dramé Oumar de Korialen en passant par l’école primaire Hermakono, San fil via le lycée Morifindjan Diabaté jusqu’à l’école primaire de Kankancoura, le constat reste le même. Vétusté des bâtiments, insuffisance criard d’enseignants, manque de tables-bancs et autres comme le dresse le ministre : « Dans l’ensemble, le constat est amer comme partout d’ailleurs en Guinée. Beaucoup de problèmes signalés ça et là mais nous verrons ce qu’on pourra faire >>.

Et de poursuivre :<< les consignes que je laisse aux autorités éducatives de Kankan sont qu’elles sachent que l’État ne peut pas tout faire. Les élèves payent les APEAE et il faut que cet argent serve à quelque chose. Ils n’ont qu’à faire ce qu’ils peuvent faire avec ces contributions et le reste, on va voir >>.

Après Kankan, la délégation ministérielle a pris la direction de Mandiana pour les mêmes raisons.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com