Lutte contre les destructions de plantations : les victimes prêtes à accompagner le ministère de l’Agriculture

Alors que les incendies et autres actes de vandalisme de plantations appartenant à des entrepreneurs agricoles sont devenus récurrents en Basse-Guinée, le ministère de l’Agriculture a enfin réagi à cette situation, en annonçant sa volonté de mettre fin à ce fléau. Une annonce que les promoteurs agricoles comptent accompagner au mieux.

Abdoulaye Bah fait partie de ceux qui ont essuyé plusieurs incendies. Depuis le lancement de son projet agricole à Koliadi dans la préfecture de Kindia en 2019, il a eu affaire à deux incendies et deux vandalismes dans sa plantation. La dernière, survenue il y a quelques jours, concernait une centaine de plants d’ananas presque mûrs, déterrés et éparpillés un peu partout dans le domaine, après l’échec de la tentative d’incendie de sa plantation. « On a saisi les autorités compétentes. On est venu avec un huissier de justice. Ils ont fait le constat sur le terrain et ils ont dressé le rapport avec des images à l’appui. On s’est dit pour cette fois de ne pas s’arrêter seulement à l’information mais de passer à la vitesse supérieure parce que dans la région de la Basse-Guinée, tous les agriculteurs sont menacés », a-t-il expliqué.

C’est donc tout heureux qu’il a accueilli le communiqué du ministère de l’Agriculture rassurant les victimes sur des mesures qu’il prendra bientôt pour retrouver et punir les auteurs de ces faits. « C’est la première fois que depuis que ça a commencé que le ministère fasse un communiqué là-dessus et nous les entrepreneurs qui sommes victimes, nous sommes prêts à accompagner les initiatives du ministère afin de stopper ce phénomène qui prend de l’ampleur », a indiqué M. Bah.

Elisabeth Zézé Guilavogui