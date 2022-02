FOOTBALL : le regard d’un entraîneur sur la suspension des Ligues 1 et 2

Après la décision des arbitres d’arrêter de siffler tous les matchs du Championnat national de la première et de la deuxième divisions Salam, jusqu’à l’amélioration de leurs conditions de vie, la Ligue guinéenne de football professionnel a décidé, à son tour, de suspendre les championnats élites du pays jusqu’à nouvel ordre. Une décision pas appréciée par les acteurs du football de la ville de Kankan.

Avec 19 points au compteur et actuel dauphin du Manden FC de Siguiri qui compte le même nombre mais qui le devance à la goal différentielle, l’Uni Club de Kankan était sur une bonne dynamique et cet arrêt spontané n’est pas du goût de son entraîneur. « Ce n’est pas bon pour les équipes et surtout nous qui occupons les premières places. Les enfants étaient concentrés pour les prochains matchs et décider de suspendre le championnat d’un seul coup, ça va jouer moralement sur les joueurs et le staff. S’il y a une bonne dynamique, il faut continuer et en profiter pour avoir le maximum de points. Car la conscience du footballeur varie d’un moment à un autre », a assuré Babou Kouyaté.

Sur la décision des arbitres de surseoir à toute activité jusqu’à l’amélioration des conditions de vie et de travail, il la trouve légitime. « C’est une institution à part et s’ils décident d’arrêter pour réclamer leurs droits, je ne trouve aucun mal à cela car il faut vivre de son art. Je crois que la ligue professionnelle a été avertie et à cette dernière de se lever pour nous sortir de ces multiples problèmes », a estimé le sélectionneur.

A en croire le coach de l’équipe universitaire de Kankan, les clubs guinéens connaissent les problèmes identiques. « Ce sont les mêmes problèmes, à part quelques uns qui sont entretenus par les opérateurs économiques. En voyant les clubs dans les déplacements ou même à domicile, vous vous plongez aussitôt dans ces problèmes ».

En attendant que la solution soit trouvée au sommet du football guinéen, les amateurs du sport roi seront privés du championnat pour les jours-ci.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com