KOUROUSSA : un feu « déclenché par les génies » fait des dégâts à Kinkini

Les incendies continuent de faire des victimes en Haute-Guinée. Dans la journée de ce samedi 12 février 2022, un feu d’origine inconnue a fait des dégâts dans le village de Kinkini, situé à cinq kilomètres de la commune urbaine de Kouroussa.

Vingt-deux cases, trois greniers, des biens importants et une somme d’argent ont été réduits en cendres, dans cet incendie qui s’est déclaré aux environs de 14 heures, selon les sinistrés.

“Le feu déclanché par les génies”

Alors qu’on ignore les origines du feu, le chef secteur croit en connaître les causes. Pour Mory Kourouma, c’est à cause de leurs mécontentements que les génies ont mis le feu dans le village. « Les génies ont aimé un chasseur du village. Comme ce dernier a quitté la maison familiale suite à un malentendu avec ses frères, il est parti s’installer à quelques encablures du village. Cela n’a pas plu aux génies. Malgré des nombreux sacrifices, ils sont toujours mécontents et exigent qu’on construisent une autre maison pour lui. Avec le retard enregistré, ils ont mis en exécution la menace », croit-il.

Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée mais les dégâts matériels sont importants.

Michel Yaradouno, correspondant régional du Djely en Haute-Guinée