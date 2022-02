Kankan : un jeune élève assassiné, sa moto emportée

L’insécurité prend de l’ampleur à Kankan. Dans la matinée de ce jeudi 14 février 2022, le corps sans vie d’un jeune élève a été découvert à Fadou, à cinq kilomètres de Kankan. Lamin Daman, candidat au BEPC et conducteur de taxi moto pendant ses temps libres, a été criblé de balles et sa moto emportée.

C’est ce matin que son corps a été découvert baignant dans le sang par un citoyen qui se rendait sur sa parcelle. Le jeune a reçu des balles sur son dos. Mamadi Camara est son tuteur : « il a reçu un appel d’un jeune qui l’appelait régulièrement pour le déposer dans un bar ou au bord de la route car il n’a jamais voulu que Lamine connaisse sa maison. Du matin jusqu’à 19 heures, on l’a pas vu et c’est ainsi, on a commencé les recherches et finalement, on l’a trouvé ici baignant au milieu du sang et sa moto de marque TVS emportée .On a appelé le contact du mis en cause et la seule fois qu’il a décroché, il a dit qu’il n’est pas satisfait du petit et les autres tentatives d’appels sont restées sans réponse ».

Le chef du poste de santé pense que l’acte criminel se serait produit entre 17 et 22 heures hier dimanche.

Dans ce district, la récurrence des cas de meurtres ou de vol fait partie du quotidien des populations. C’est pourquoi, le premier responsable a invité les autorités locales à prendre des mesures urgentes pour barrer la route aux bandits. « Nous sommes attristés par le nombre d’attaques sur ce tronçon. Notre village est devenu le nid des malfaiteurs. Si les dispositions ne sont pas prises, beaucoup risquent de quitter la localité », a déclaré Bakary Diallo.

Le corps de Lamine Daman a été transporté à l’hôpital régional de Kankan. Des enquêtes sont ouvertes pour retrouver son ou ses bourreaux.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com