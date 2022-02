Industrie : les autorités ferment une usine à Dubréka

Un énième cas de décès a été enregistré jeudi dernier à l’usine Odhav multi indutries. Victime d’un accident de travail, Ousmane Touré employé de cette unité de production de pointes basée à Dubréka y a laissé sa vie.

Cet accident était-il évitable ? Toujours est-il que ce n’est pas le premier cas et parfois ceux qui ont survécu n’ont pas bénéficié d’une prise en charge totale. Pour donc tirer cette affaire au clair, les autorités ont pris une décision. Le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME via un communiqué signé de son secrétaire général a pris la décision d’arrêter toutes les activités de l’usine de production de pointes dans l’attente de la compilation des différents rapports de tous les services compétents de la police et de l’inspection du travail en collaboration avec le Ministère de tutelle.

Nous y reviendrons.