KANKAN: Une maison inaugurée il y a une semaine réduite en cendres

C’est un bâtiment inauguré la semaine dernière qui a pris feu ce 16 février 2022. L’incendie qui a fait des dégâts considérables s’est produit aux environs de 14 heures à Madina, dans la commune urbaine de Kankan.

Ce sont des investissements de plusieurs années qui viennent de partir en fumée. La famille est partagée entre interrogations et étonnement. Revenant sur l’origine, Djaka Kaba, l’épouse du concessionnaire explique : « C’est la volonté de Dieu car je ne sais pas ce qui est à l’origine de ce feu. Quand les enfants ont quitté l’école, on a mangé et on est parti se coucher. Entre temps, j’ai été tiqué par mon instinct et soudain je me suis levée et j’ai vu la fumée un peu partout. Pourtant, il n’ y avait ni courant et nous n’avons pas aussi de panneaux solaires. Je ne sais vraiment d’où est venu le feu ».

L’intervention des voisins a permis de limiter les dégâts. Ils dénoncent le retard des sapeurs-pompiers qui selon eux auraient pu maitriser le feu avant qu’il ne fasse autant de dégâts : « ils ont été appelés mais ils ont pris du temps avant d’être là. Une fois en pleine activité, ils ont dit encore qu’ils n’ont plus d’eau dans la citerne. On s’est débrouillé avec nos moyens de bord pour éteindre le feu, mais les dégâts étaient déjà très importants », a fait savoir Sékou Kaba.

Les cas d’incendies sont devenus trop récurrents dans la région de Kankan ces derniers temps.

Michel Yaradouno Kankan pour ledjely.com