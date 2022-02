KISSIDOUGOU : un bébé enlevé trois jours après sa naissance à l’hôpital préfectoral

Un bébé a été enlevé à l’hôpital préfectoral de Kissidougou, trois jours seulement après sa naissance. L’acte s’est passé dans la matinée de ce mardi 15 février 2022. C’est une dame non encore identifiée qui serait à l’origine de ce kidnapping. Pour le moment, elle reste introuvable. De même que le nouveau-né. Et les recherches se poursuivent dans la ville.

C’est une nouvelle qui a circulé comme une trainée de poudre à travers la ville de Kissidougou ce mardi matin. Une dame non encore identifiée qui se serait faufilée entre les cabines de la maternité de l’hôpital préfectoral est parvenue à tromper la vigilance des sages-femmes et a enlevé une jumelle de trois jours.

Inconsolable, la mère du bébé a expliqué comment elle a quitté la cabine où elle était avec ses deux nourrissons, avant de revenir constater l’absence de l’un des deux. « Je suis allée aux toilettes. Cela avait coïncidé à l’absence de mes parents. Donc, j’ai dit à mes deux voisines de la cabine de veiller sur mes enfants le temps pour moi de mettre à l’aise. Quand je suis sortie de la salle j’ai vu une parente à moi et je lui ai dit d’aller rester auprès des enfants. Quand elle est venue pour rentrer la sage-femme qui était là n’a pas accepté qu’elle entre. Elle s’est retournée et moi j’ai continué au WC. A mon retour, il manquait l’un des bébés. Et quand j’ai demandé à ma parente, elle me dit qu’elle n’est pas rentrée et ne sait pas qui a pris l’enfant. C’est comme ça que mon bébé a été volé », relate Damba Camara.

Du côté des responsables de l’hôpital, on assure que la dame à l’origine de cet enlèvement avait été interdite d’accès dans les salles pendant la visite ; avant qu’elle ne vienne tromper la vigilance des sages-femmes. « Il y a une femme de grande de taille et de teint clair qui est venue ce matin trouver l’équipe de visite. Elle a forcé la situation pour rentrer dans la salle où se trouvent les femmes qui ont accouché. Deux fois, elle a été refoulée par l’équipe. Mais en fin de compte, elle s’est faufilée au moment où la maman des jumelles est partie à la toilette pour venir prendre une jumelle et partir », a expliqué Dr Karanké Camara, le directeur de l’hôpital.

Selon lui, « pour tromper la vigilance du personnel de l’hôpital, elle a dit qu’elle venait remettre le bébé à sa mère qui est revenue des toilettes pour s’asseoir dehors ». C’est comme ça qu’elle a disparu avec l’enfant », a-t-il assuré.

« On a procédé aux fouilles mais très malheureusement on ne l’a pas encore retrouvé. Aujourd’hui, l’hôpital est débordé par des personnes qui se font passer pour des accompagnants des malades. Et quand on parle, des fois ils insultent les agents. Ce sont ces gens qui se livrent à de tels actes », a accusé le directeur de l’hôpital de Kissidougou.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière