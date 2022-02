Urgent : le bébé enlevé à l’hôpital de Kissidougou retrouvé

L’information est donnée par le maire de la commune urbaine de Kissidougou en début de soirée de ce mercredi 16 février dans l’émission les » Échos de Kissidougou « , sur les ondes de l’antenne régionale de Djoma kissidougou. Selon Yomba Sanoh, « le bébé enlevé a été retrouvé la nuit là à Féroh, un petit village, situé à peu près à 2 kilomètres du chef-lieu de Kissidougou. C’est ce soir qu’on a été informé et du coup, on a formé une petite équipe composée d’un agent de la brigade de recherche de la gendarmerie qui était en civil, une matrone de l’hôpital central, le responsable de la maternité de l’hôpital de Kissidougou plus moi même le maire. On est venu et on a vu le bébé. C’est après avoir retrouvé le bébé, on a demandé aux citoyens de nous aider à retrouver la mère de l’enfant. Avec le concours de la population, on a mis main sur la dame en question« , a relaté le maire de Kissidougou. Et d’ajouter » au moment où je vous parle, j’ai le bébé et la femme dans ma voiture, on part pour déposer l’enfant à l’hôpital auprès de sa maman biologique. Et la dame présumée incriminée, les dispositions seront prises« , promet l’élu local de Kissidougou.

Il faut rappeler que c’est le 15 février 2022 que ce bébé a été enlevé par une femme non identifiée. La nouvelle avait créé un vent de panique dans la cité de kissi Kaba Kéita.

Affaire à suivre.

Niouma Lazare kamano, correspondant régional Guinée forestière pour ledjely.com