Cellou Dalein : « nous pensons qu’il y a des gens qui essaient de pousser le CNRD à exclure certains leaders»

Ce jeudi 17 février 2022, Cellou Dalein Diallo était face à la presse pour évoquer ses ennuis judicaires. Le leader de l’UFDG estime qu’il y a des gens qui tentent de l’écarter de la course à la prochaine élection présidentielle.

Selon lui, des individus proches du CNRD sont prêts à tout pour l’empêcher d’accéder au pouvoir. Sachant le poids électoral de l’Union des Forces Démocratique des Guinée, ils veulent l’écarter de la course dit-il en répondant à une question d’une journaliste. « Effectivement, il y a un acharnement. Vous connaissez le poids de l’UFDG, son poids électoral, sa capacité de mobilisation et la confiance qu’elle bénéficie auprès de la population …. Notre chance de remporter les élections est connue par certains. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour que ce ne soit pas l’UFDG. Et, nous craignons que ces gens hostiles, ne soient en train de manipuler le CNRD pour trouver les moyens pour nous exclure, tel que le harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé. C’est évident, nous nous interrogeons et nous nous préparons en conséquence. On ne peut pas accepter une loi qui n’existe nulle part, on ne peut pas continuer à accepter qu’on te colle une ardoise dans un dossier alors que tu n’as absolument rien fait sauf peut-être exécuter le décret pris par le président élu de l’époque. Nous pensons qu’il y a des gens qui essaient de pousser le CNRD à l’exclusion de certains leaders pour que leurs candidats ou leaders puissent l’emporter …Malgré les vols lors des élections communales, il n’y a que 12 ou 15 sous-préfectures de la Guinée aujourd’hui où nous n’avons pas un élu dans le conseil communal. Vous connaissez, cela dérange des gens qui veulent obtenir le pouvoir par les arrangements. Mais il faut qu’ils comprennent que ça ne marchera pas »

Balla Yombouno