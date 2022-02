CRIEF, chronogramme de la transition, récupération des biens de l’Etat : Ce qu’en pense Ousmane Dady Camara, président du parti RGT

Au cours d’une conférences de presse qu’il a animée ce jeudi 17 février 2022, au siège de son parti à Matoto, Ousmane Dady Camara, président du Rassemblement Guinéen pour le Travail ( RGT) s’est prononcé sur plusieurs sujets d’actualité notamment le cas de la CRIEF, le chronogramme de la transition, la récupération des biens de l’Etat.

En abordant la question sur la durée de la transition, le président du RGT pense : « elle ne doit être ni courte ni longue. Je veux dire par là que nous sommes en train de concevoir notre jeune démocratie et il est important qu’on ait des institutions fortes. Nous avons besoin d’une transition réussie, une transition de 18 mois à 2 ans ».

Pour y parvernir, Ousmane Dady Camara pense que le CNT doit jouer pleinement son rôle : » …vous êtes libres, ne soyez pas sélectifs dans vos prises de décisions, c’est une chance pour vous, saisissez là et l’histoire vous reviendra dans le bon sens. Ne venez pas nous parler un jour d’empêchement ou pression. Donnez-nous un chronogramme raisonnable assorti de toutes les activités liées à la bonne marche de la transition. Nous savons tous que la transition est éminemment politique mais aussi une véritable opportunité pour rassembler les filles et fils de la Guinée autour d’un idéal commun ».

» Ils doivent répondre de leurs actes »

Plusieurs dossiers sont sur la table de la CRIEF. Ousmane Dady Camara pense que le CNRD est en train de respecter une promesse. « Le colonel Mamadi Doumbouya a été dit que : la justice sera boussole. Ils ont montré des preuves en créant la cour de répression des infractions économiques. Aujourd’hui, cette cour a pour rôle non seulement d’édifier la population sur qui a fait quoi? Qui a pris quoi ? Il revient aux présumés aussi de se défendre et de prouver aux Guinéens qu’ils ne sont pas fautifs. Mais nous nous partageons cette idée du CNRD. Ceux qui ont de près ou de loin géré des postes de responsabilité au niveau de l’Etat et qui sont interpellés pour détournement de deniers publics doivent répondre de leurs actes. »

Concernant la récupération des biens de l’Etat, le leader du RGT estime: » il est très important que nous partions vers l’apaisement. Les fils de ce pays ont besoin de s’unir. Pour ça, je suis tout à fait d’accord, mais il faudrait respecter la législation, la réglementation en matière de récupération des biens de l’Etat pour ne pas frustrer… ».

L’occasion à été mise à profit par Ousmane Dady Camara pour informer l’opinion nationale et internationale qu’il n’a jamais rejoint l’ANAD de Cellou Dalein Diallo.

Balla Yombouno