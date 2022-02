KISSIDOUGOU : le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation fait le bilan de sa tournée

Le ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation poursuit sa tournée à l’intérieur du pays. A Kissidoudou, Guillaume Hawing déplore la vétusté des infrastructures scolaires, le manque d’enseignants et de tables bancs

Arrivé aux environs de 17 heures dans la préfecture de Kissidougou, Guillaume Hawing a été reçu à la mairie ce mercredi 16 février 2022. Dans son discours de bienvenu, le maire de Kissidougou a levé un coin du voile sur le déplacement massif dans les années antérieures d’élèves pour aller chercher le baccalauréat dans d’autres préfectures du pays. Une pratique qui pour lui est devenue un lointain souvenir. « Nous avons tous remarqué dans les temps que les élèves de Kissidougou se déplaçaient pour Siguiri et d’autres villes à la recherche du BAC. L’année passée fut, une année d’expérience pour le corps enseignant qui est là face à vous ce soir. Avec leur disponibilité et leur engagement, on a décidé ensemble de mettre fin aux déplacements de nos élèves pour partir chercher le bac ailleurs. Cela nous a donné au bac 53,8% de réussite », a laissé entendre Yomba Sanoh.

Il a par ailleurs plaidé pour le maintien du corps enseignant si l’on veut maintenir cet élan à kissidougou.

Pour sa part, le directeur préfectoral de l’éducation par intérim de Kissidougou a commencé son intervention par les statistiques. « La préfecture de Kissidougou, compte à date 343 écoles primaires publiques et privées. Pour un effectif de 45.904 élèves. Au secondaire, on a 42 établissements dont 23 publics. Aujourd’hui, les cadres de la direction préfectorale de l’éducation ont du mal à couvrir efficacement ces 343 écoles. Il n’y a que 20 cadres et les moyens sont limités pour faire le suivi correctement », souligne Ibrahima Diakité. En poursuivant, il égraine les maux du système éducatif à Kissidougou. « Monsieur le ministre comme vous l’avez constaté ailleurs à Kissidougou également, on est confronté au manque de tables bancs. Pour certains groupes pédagogiques, vous trouverez les enfants assis trois ou quatre par banc. La situation du personnel enseignant, on est dans le besoin. Par insuffisance d’enseignants, certains établissements sont fermés », déplore-t-il.

Prenant la parole devant un parterre d’enseignants, le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation a tiré la sonnette d’alarme pour ce qui est du constat qu’il a eu à faire lors cette tournée. « Le constat il est amer, l’héritage est lourd. Nous héritons d’une situation qui ne retient pas les larmes aux yeux. Vous avez vu vous-même l’état des infrastructures, le manque criard d’enseignants, de tables bancs. A cela s’ajoute la conscience professionnelle. Aujourd’hui, cette conscience commence à fuir le monde enseignant car, beaucoup de ces enseignants fuient leurs responsabilités », regrette Guillaume Hawing.

Après l’étape de Kissidougou que le ministre et sa suite ont pris tard la soirée la route pour Faranah.

Niouma Lazare Kamano, pour ledjely.com