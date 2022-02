SYDIA TOURE : « Je n’ai rien à avoir avec le patrimoine bâti »

Mis en demeure de quitter sa maison située à la Minière dans un bref délai (10 jours) par la Direction générale du Patrimoine bâti public, le président de l’Union des forces républicaines (UFR), Sydia Touré, pour défendre son honneur est largement revenu sur les conditions « légales » d’obtention des lieux. Plutôt serein, le leader de l’UFR précise en premier lieu chez nos confrères de la radio FIM FM dans l’émission ‘‘Mirador’’ de ce jeudi 17 février 2022, qu’il a acquis un terrain nu sur le domaine privé de l’Etat. « Ce que permet la loi » mentionne l’ancien premier ministre et de préciser, « tout le quartier Minière fait partie du contentieux franco-guinéen ».

Durant l’entretien, l’ancien candidat à la présidentielle de 2015, a fait savoir (contrairement à Cellou Dalein Diallo ndlr) qu’il n’a pas à faire au Patrimoine bâti public, « j’ai acquis le terrain nu en décembre 1996 à hauteur de 30 milles dollars américains avec un chèque déposé au Trésor public. Si on me disait d’aller voir le ministère de la Construction [actuel ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire] pour une mise en cause de l’achat du terrain, je comprendrai, mais le Patrimoine bâti, je n’ai rien à avoir avec le Patrimoine bâti » s’exclame-t-il.

Alors que les nouvelles autorités ont largement souligné que la justice sera la ‘‘boussole qui va guider les pays’’, Sydia Touré entend alors se tourner vers cette dernière pour être rétabli dans ses droits.

En conclusion, le leader de l’UFR s’indigne contre le préavis de 10 jours qui lui a été notifié alors que, dit-il, « même si j’étais locataire, j’allais avoir un préavis de 3 mois ».

Ibrahima Kindi