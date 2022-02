TRANSITION : Le barreau de Guinée dénonce une décision du CNRD

C’est la première contestation officielle des décisions et actions que pose le CNRD qui a renversé le président Alpha Condé, le 5 septembre dernier. L’ordre national des avocats de Guinée s’élève en effet contre la décision des nouvelles autorités relative à la « suspension de l’émission des titres fonciers, des baux emphytéotiques et des baux à construction » et à « l’interdiction des occupations et octrois de domaines publics« . Ladite décision a été prise le 31 janvier dernier. D’une part, le barreau estime en effet que notamment la décision d’interdiction des occupations et octrois de domaines publics, ne peut relever des prérogatives du CNRD. D’autre part, les avocats guinéens arguent que la suspension de l’émission des titres fonciers, baux emphytéotiques et autres baux à construction, renvoie pour sa part, à une atteinte aux droits des particuliers. Sans oublier qu’elle serait de nature à restreindre ou à supprimer des droits fondamentaux consacrés, tels le droit de propriété ou la liberté d’entreprise ou de commerce.

Lamine Kaba