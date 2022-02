BRUXELLES : Congolais et Ethiopiens manifestent aux alentours du sommet UA-UE

En marge du sixième sommet UE – UA qui s’achève ce vendredi, des membres des diasporas congolaise et éthiopienne ont manifesté à Bruxelles, non loin des institutions européennes. Objectif : se faire entendre par leur gouvernement sur différents sujets et demander justice.

A quelques mètres de la place Schumann, plusieurs Africains de la diaspora se sont réunis pour manifester. Pendant que les Congolais scandaient des propos peu honorables contre la Belgique, dénonçant une volonté de cette dernière de diviser leurs pays, les Ethiopiens pour leur part réclamaient justice et l’arrêt du « génocide » au Tigré. Sur place, devant plusieurs agents, ils ont crié leurs griefs, essayant tant bien que mal de se faire entendre de leurs dirigeants présents au sommet.

Décryptant le motif qui sous-tend la protestation des Congolais à l’encontre notamment de la Belgique, Norbert MBU-MPUTU, journaliste correspondant ATV de Kinshasa, explique : « La manifestation a été organisée par une coalition de Congolais de la diaspora… Avec ce sommet, les Congolais se rappellent la conférence de Berlin de 1985. (Ils pensent que) quand le Congo sera au centre de ce sommet, on va sûrement balkaniser le pays. Il y a toute cette crainte pour le Congo et pour ça, on croit que la Belgique ne joue pas un franc-jeu ».

Mais à l’en croire, l’intégrité territoire de la RD Congo n’est pas le seul enjeu de la manifestation. « Deuxièmement, nous avons le problème des femmes violées chez nous. Avec ces guerres-là, jusqu’à aujourd’hui, on a une présence de 20.000 casques bleus et on se demande ce qu’ils font depuis 20 ans. D’autres manifestent aussi contre le pouvoir actuel », nous a-t-il expliqué.

Malgré leurs protestations, ces manifestants n’ont pas pu rencontrer leurs dirigeants.

Elisabeth Zézé Guilavogui

