KANKAN : Mory Kolophon Diakité dresse son bilan à la tête de la mairie

Arrivé à la tête de la mairie de Kankan suite à des grandes tractations, le 13 février 2019, Mory Kolophon Diakité a entamé au début de cette semaine sa quatrième année à la tête de la commune urbaine. Ce vendredi, l’ancien candidat du RPG/Arc-en-ciel est revenu sur son bilan après ses trois premières années à la tête de la ville de Kankan.

En désaccord régulièrement avec certaines femmes, notamment les vendeuses dans les différents marchés de la ville, pour insuffisance de résultats, le maire s’est pourtant défendu en étalant le bilan de ses trois années passées à la tête de la mairie. « On a construit un dépotoir qui n’a d’équivalent dans aucune grande ville du pays. Grâce à la bonne gestion de la mairie, on a construit cet espace de plus de cinq hectares avec l’appui de l’Agence française de développement. Pendant ces trois ans, on a fait quarante-sept forages dans plusieurs quartiers. Deux ponts ont été construits, un au quartier Senkefara 2 et l’autre sur la route de Soumankoï sous fonds propres de la mairie. Avec nos moyens de bord, on a construit un poste de santé amélioré pour la communauté de Konkonikoro et nous prenons en charge deux travailleurs. L’école primaire de Dramé Oumar a été clôturée. La plus grande réalisation pendant ces trois ans est la construction du marché Sogbè qui n’est certes pas encore livré aux femmes », a-t-il égrené.

Poursuivant, le maire a parlé de ses ambitions pour les prochains mois : « Nous avons déjà monté des projets pour des écoles et centres de santé en souffrance. Et des partenaires comme l’ambassade de France et d’autres ont reçu ces différents projets. Le curage des caniveaux centraux va se poursuivre également ».

Malgré ces efforts du maire, beaucoup de citoyens de Kankan, notamment des conseillers communaux estiment que l’élection de Mory Kolofon Diakité à la mairie est un fiasco.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com