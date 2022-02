MINES : la SMB explique la fixation des prix de la bauxite

Ce jeudi 17 février 2022, les deux premiers responsables de la Société minière de Boké (SMB), à savoir Frédéric Bouzigues et Ismaël Diakité, respectivement directeur général et directeur général adjoint, ont conjointement animé une conférence de presse autour d’un certain nombre de sujets en rapport avec l’activité de la société. C’est le siège du consortium SMB-Winning, sis dans le quartier Tombo, dans la commune de Kaloum, qui a servi de cadre à l’échange avec la presse.

Profitant de son intervention liminaire, le Directeur général, Frédéric Bouzigues a d’abord tenu à rappeler que le consortium dont les activités ont démarré en 2015, dans le secteur de la bauxite, « représente aujourd’hui un peu plus de 20 000 emplois directs qui, depuis 2015, ont généré pratiquement 1 milliard de dollars de contribution directe à l’économie guinéenne. C’est un projet important qui a permis de réaliser de grandes choses. Ce sont plus de 3 milliards de dollars d’investissement cumulés dans la région de Boké ». Au sujet des perspectives, Frédéric Bouzigues note également que SMB-Winning est « partie prenante du projet Simandou. Le projet Simandou, c’est aussi 15 milliards de dollars d’investissement sur les prochaines années en deux phases détaillées qui, à la mise en service permettra aussi de générer 1 milliard de dollars par an de recette de contribution directe à l’Etat ».

Abordant ensuite la question de la détermination des prix, Ismaël Diakité, de son côté, a mis en exergue deux facteurs. D’abord, la teneur de l’alumine dans la bauxite. « Certains viennent avec des produits à 50% d’alumine et nous entre 43 et 44%. Ce n’est pas la même enseigne, ça c’est le premier élément fondamental », dit le DG adjoint. Le second facteur, selon lui, ce sont les technologies utilisées. « Le deuxième élément fondamental, ce sont les technologies utilisées pour extraire le minerai. On ne peut pas comparer une compagnie qui est dans la zone avec une autre. On n’a pas les mêmes modèles d’affaires. On n’est pas exposé au même type de situations dans les mines et dans le transport », explique-t-il.

Enfin, à la question de savoir si la SMB est en règle vis-à-vis de l’Etat, le directeur général adjoint répond : « Premièrement, l’Etat guinéen est actionnaire de la SMB depuis le premier jour de son exploitation comme beaucoup d’autres compagnies minières. Donc, je peux vous assurer que les organes de surveillance à l’intérieur de nos conseils d’administration (commissaires aux comptes, auditeurs et l’Etat) veillent à ce que notre compagnie comme toutes les compagnies minières, soit en règle avec l’administration fiscale. Donc, oui, nous sommes bel et bien en règle vis-à-vis de l’administration fiscale guinéenne ».

Balla Yombouno