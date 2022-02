RECUPERATION DES DOMAINES : la défense bancale d’Ousmane Gaoual Diallo

Acculées par les doutes et le scepticisme qui montent des entrailles de l’opinion publique au sujet de l’opération de récupération des domaines publics de l’Etat, les autorités ont cru devoir se fendre d’une explication. Ainsi, le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République et porte-parole de cette dernière, et Ousmane Gaoual Diallo, ministre en charge de l’Urbanisme, par ailleurs porte-parole du gouvernement, se sont invités hier sur le plateau du JT de la télévision nationale. Si le premier, usant d’un langage militaire, s’est gardé d’aller dans les détails, le second, lui, dans sa volonté de justifier les actions menées, s’est quelque peu emmêlé les pinceaux. Et au passage, il a mis en mal la communication des autorités.

Le premier hiatus qu’on peut déceler de la sortie du ministre de l’Habitat, c’est qu’elle confirme ce que beaucoup de citoyens redoutaient déjà. A savoir que dans l’opération de récupération des domaines en cours, les autorités y vont à l’aveuglette. Au prime abord, elles ne savent aucunement si tel ou tel domaine a été acquis illégalement ou non. La stratégie totalement assumée est de casser d’abord. La réparation pouvant éventuellement intervenir après. C’est en tout cas le sens de cet extrait de la sortie du porte-parole du gouvernement : « Il y a des domaines publics qui sont occupés depuis de nombreuses années par des particuliers ou des entreprises. Sont-ils propriétaires pour autant ? S’ils le sont et qu’ils possèdent des papiers qui l’attestent, le fait de posséder ces documents a-t-il obéi à toute la procédure ? C’est ce qui va être fait de façon minutieuse. C’est ce qui va être examiné. Nous ne préjugeons pas. Nous savons que tel ou tel bien qui a fait l’objet de récupération, c’est parce qu’il a été à un moment ou à un autre, inscrit dans le patrimoine public. Lorsque cette phase-là va être finie – parce qu’elle part d’une identification sans équivoque de ces biens-là – il y aura la phase des examens, pour savoir dans quelles conditions ce bien est parti du patrimoine de l’Etat ? Est-ce que c’étaient des conditions normales ? Est-ce qu’elles obéissaient à la loi et à l’éthique ? », déclare-t-il en effet. En d’autres termes, les autorités assument une stratégie qui fait le choix de violer gratuitement les droits de certains citoyens. Parce qu’elle intègre d’avance le principe que certaines cibles des opérations ont légalement acquis les domaines dont ils sont aujourd’hui expropriés manu miliari.

Et c’est peut-être parce qu’il a pleinement conscience de cette faiblesse dans la démarche de l’Etat qu’Ousmane Gaoual s’est empressé d’invoquer une seconde dimension pour soutenir sa justification. Cette fois, il fait appel à l’ETHIQUE. Plutôt curieux, comme moyen de défense en pareille circonstance. « Nous sommes là devant deux situations. Il y a la situation de la légalité et la situation de l’éthique ». Ainsi donc, c’est aussi en s’appuyant sur l’éthique (ou l’absence supposée de cette dernière) que les autorités sommeraient les uns et les autres de quitter les domaines. Sauf que l’argumentaire du porte-parole du gouvernement porte en lui-même ses propres contradictions. En effet, reconnait-il (du moins implicitement), les pays dans lesquels le problème éthique a été identifié, il a été expressément codifié en loi. De même, quand le CNRD a voulu éviter l’amalgame dans le cadre de la vente aux enchères du parc automobile dont il a hérité, n’avait-il pas expressément fait savoir que les membres du gouvernement et leurs familles ne devaient pas se porter acquéreurs ? Est-ce que de telles règles explicites étaient en vigueur au moment où tel ou tel autre acquerrait les domaines au cœur du débat actuel ? Telle est la question !

Boubacar Sanso BARRY