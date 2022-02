HANDBALL : la Guinée qualifiée pour la coupe du monde féminine junior!

La Guinée abrite depuis le 19 février jusqu’au 4 mars 2022 deux compétitions féminines majeures de Handball au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry : les 28e et 17ème éditions des championnats d’Afrique juniors et cadettes. Avec deux victoires en autant de matchs, le Syli National junior est qualifié pour les demi-finales de la CAN de sa catégorie. En plus, l’équipe de la Guinée arrache par la même occasion le billet pour la coupe du monde prévue en Slovénie du 22 juin au 3 juillet 2022.

Logée dans le groupe A, la Guinée a battu, en match d’ouverture, l’Algérie (36 – 21) samedi 19 février, elle vient de battre le Nigéria aussi (32 – 26) au compte de sa deuxième sortie dans cette compétition. Avec deux victoires, le Syli National valide le billet pour les demi-finales mais aussi celui de la prochaine coupe du monde.

Le premier objectif est atteint (qualification pour la coupe du monde) mais, Bintou Oularé et ses coéquipières ne comptent pas s’arrêter là. Désormais, c’est le trophée qui est visé. « Nous allons tout faire pour remporter la coupe, on joue à la maison et il y a une bonne ambiance dans le vestiaire et nous sommes solidaires sur le terrain. Nous promettons des victoires… », a lancé la capitaine du Syli junior handball.

Le Syli Cadet tentera dans les prochains d’imiter à son tour le Syli Junior.

A noter qu’en ce qui corne les juniors, ce sont huit équipes reparties dans deux groupes ( A et B) qui disputent la CAN et pour les moins de 17 ans, ce sont six équipes. Les deux compétitions sont qualificatives pour les prochaines coupes du monde des deux catégories avec notamment quatre places pour les juniors et trois pour cadettes.

TMBB, ledjely.com