KARATÉ : le championnat national programmé pour fin février 2022 ( Me Cheikh Condé, président de la FEGUIKA)

Le championnat national de karaté au compte de l’année 2021 aura lieu pendant ce mois de février à Conakry. C’est précisément du 25 au 27 février 2022. L’information a été donnée ce dimanche 20 février par le président de la fédération guinéenne de Karaté.

Habituellement, le championnat se joue au mois de décembre mais, en raison du championnat d’Afrique tenu au mois de novembre dernier en Egypte, la fédération a procédé à un léger décalage. Ce pour permettre à ceux qui ont dignement représenté la Guinée sur le continent de souffler un peu selon le président de la fédération guinéenne de Karaté. » Vous savez on eu un excellent résultat au Caire lors des championnats d’Afrique. Avec trois médailles, la Guinée était classée 50e occupe désormais la 7e place. Les sportifs et encadreurs avaient besoin de souffler un peu... », a indiqué Me Cheikh Condé.

La compétition se déroule pendant trois jours au stade du 28 septembre ( du 25 au 27 février) et regroupera les cadets, les juniors et les séniors en série filles et garçons. Tous les clubs et ligues habilités seront au rendez-vous. » C’est un championnat national, on aura donc les ligues des sept régions administratives de la Guinée, les garnisons militaires ( la police, la gendarmerie et l’association des forces armées de Guinée). On attend au moins 200 compétiteurs... », détaille le président de la fédération guinéenne de Karaté.

Pour cet exercice, le championnat est exceptionnellement couplé à la coupe nationale. Le président de la fédération précise que l’équipe qui aura plus de médailles remportera la coupe de la souveraineté nationale. « C’est sera sous forme championnat et coupe. Nous tirons en individuel, après on va former des équipes de cinq et de sept athlètes pour la coupe. Donc le système est simple, l’équipe va engranger le plus de médailles remportera la coupe. C’est la particularité« .

La Guinée mettra ce championnat national à profit pour préparer la prochaine coupe d’Afrique des Nations prévue au Sénégal. Et le président de la fédération espère que la Guinée pourra envoyer des représentants dans toutes les catégories.