KANKAN : une jeune fille victime d’un viol collectif

La victime est une élève, en classe de la 8ème année d’une école de la ville de Kankan. Samedi dernier, elle a été violée par deux jeunes hommes (un mécanicien et un ferrailleur). L’acte s’est produit au bord du fleuve Milo, dans le quatier Madina, alors qu’elle était partie faire la lessive. Ce lundi 21 février 2022, les présumés violeurs ont été présentés à la presse par la Brigade de recherches.

Les deux jeunes hommes n’ont pas encore leurs 20 ans. Ils sont accusés d’avoir abusé de la victime dans un endroit isolé au quartier Madina. Le viol a été confirmé par un médecin légiste de l’hôpital régional de Kankan.

Devant la presse, la jeune fille est revenue sur les circonstances du viol dont elle a été victime. « Vendredi nuit, ils m’ont vu avec un ami derrière notre cour entrain de causer. Ils nous ont ordonné de quitter les lieux disant qu’ils agissent sur instruction du chef de quartier. Et moi j’ai quitté, les laissant avec mon ami. Le lendemain, ils m’ont trouvé au fleuve et m’ont demandé d’appeler cet ami pour qu’on parte avec eux chez le chef de quartier. Je leur ai dit qu’on allait se rendre chez le chef de quartier de nous-mêmes. Mais, ils m’ont prise de force et m’ont embarquée sur une moto pour une destination différente de la route menant au domicile du chef de quartier. En cours de route, ils ont dévié et ont utilisé des ciseaux qu’ils avaient pour m’intimider avant d’abuser de moi. Les motards qui nous pourchassaient ont trouvé qu’ils avaient fini d’accomplir leur sale besogne », a-t-elle raconté.

Les mis en cause n’ont pas nié les faits qui leur sont reprochés mais ils ont une autre version de l’affaire. « Elle était avec son copain vendredi nuit. Et quand on l’a vue le samedi, on voulait aller voir le chef de quartier pour lui expliquer. On l’a trouvée au fleuve et lui avons demandé d’appeler le jeune. Quand, le jeune nous a vus, il a rebroussé chemin. En route pour le domicile du responsable du quartier, elle a demandé à ce qu’on arrange entre nous. Finalement, on a accepté la proposition et dès qu’on a commencé, les gens nous ont interpellés avant d’être ici », s’est défendu Abou Kanté, admettant d’avoir eu une relation sexuelle avec la victime.

Mais pour le commandant adjoint de la brigade de recherches, les accusés ont changé leurs versions qu’ils avaient déclarées du dressage de leur procès-verbal. Il a assuré quils seront transférés devant les juridictions compétentes. « On a déjà fini notre boulot et la prochaine étape va être le transfèrement du dossier à la justice », a déclaré le sous-lieutenat Lonceny Diallo.

Quant à la victime, elle a été prise en charge à l’hôpital régional de Kankan, où elle reçoit des soins médicaux.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com